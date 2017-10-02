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Dünya

ABD’de ulusal yas ilan edildi

Nafiz Albayrak / New York, 2 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegasta en az 58 kişinin öldüğü 500’ü aşkınkişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ulusal yas ilan edildiğini söyledi

02 Ekim 2017 22:20

Nafiz Albayrak / New York, 2 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegasta en az 58 kişinin öldüğü 500’ü aşkınkişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ulusal yas ilan edildiğini söyledi.
Trump, ABD’de dün gece erken saatlerde gerçekleşen saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında \"Bu bütünüyle kötülük kokan bir eylem. Bayrağımızın yarıya indirilmesi emrini verdim. Çok büyük öfke duyuyor olsak da, bizi tanımlayan öfke değil, sevgimizdir. Bu da hep böyle kalacaktır. Kaosta ışık bulmak kolay değil, ancak en karanlık alan bile tek bir umut ışığıyla aydınlatılabilir\" dedi.
Las Vegas’a gidecek
Trump, Çarşamba günü, yetkililer ve saldırının kurbanlarıyla bir araya gelmek üzere Las Vegas’a gideceğini belirtti. 
Saldırı ile ilgili basın basın açıklaması yapan Las Vegas Polis Şefi Joseph Lombardo, \"bölge sakini\" olarak nitelediği saldırganın 64 yaşındaki Stephen Paddock olduğunu açıkladı.
Polis, Mandalay Bay Oteli’nin 32’nci katından kalabalığın üzerine ateş açan Paddock’un bir otel odasında yanında 10 ağır silahla birlikte ölü bulunduğunu belirtti.
İki aracın arandığı, saldırıdan önce saldırganla seyahat eden Asya kökenli Marilou Danley adlı bir kadın için de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
IŞİD üstlendi
ABD’de en kanlı silahlı saldırılardan bir olarak tarihe geçen Las Vegas saldırısını IŞİD üstlendi. Ancak FBI yetkilileri, saldırının herhangi bir uluslararası terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını duyurdu.
 

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