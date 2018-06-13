ABD'de ÜFE altı yılın zirvesine yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) –ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Mayıs’ta yüzde 0.5 arttı, beklenti ise üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 0.5 olmasıydı. ÜFE yıllık bazda ise Mayıs’ta yüzde 3.1 artışla altı yılın zirvesine yükseldi.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre ÜFE Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 3.1 arttı. Bu da 2012 Ocak ayından bu yana en güçlü yıllık ÜFE artışı oldu.

Yapılan açıklamaya göre endeksteki artışın yüzde 60’ı nihai ürün fiyatlarındaki yüzde 1.0’lik artıştan kaynaklandı.

Çekirdek ÜFE ise Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0.1 artarken, yıllık çekirdek ÜFE yüzde 2.6’ya yükseldi.