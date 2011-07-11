T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DE UÇAK KAZASI: 7 ÖLÜ DEMOPOLİS (A.A)

11 Temmuz 2011 10:58

-ABD'DE UÇAK KAZASI: 7 ÖLÜ DEMOPOLİS (A.A) - 11.07.2011 - ABD'nin Alabama eyaletinde Cessna C421 tipi küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 7 kişi öldü. ABD Federal Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada uçağın, Demopolis havaalanına inmeye çalışırken motorlarından birinde baş gösteren arıza nedeniyle dün gece düştüğünü duyurdu. Yetkililer, ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinden havalanan ve Florida eyaletinin Destin kentine giden uçağın Demopolis havaalanına 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana düştüğünü belirtti. Marengo ilçesi Sorgu Hakimi Stuart Eatmon, WAKA televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin anne, baba ve yaşları 2 ile 10 arasında değişen 5 çocuktan oluştuğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24