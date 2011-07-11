-ABD'DE UÇAK KAZASI: 7 ÖLÜ DEMOPOLİS (A.A) - 11.07.2011 - ABD'nin Alabama eyaletinde Cessna C421 tipi küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 7 kişi öldü. ABD Federal Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada uçağın, Demopolis havaalanına inmeye çalışırken motorlarından birinde baş gösteren arıza nedeniyle dün gece düştüğünü duyurdu. Yetkililer, ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinden havalanan ve Florida eyaletinin Destin kentine giden uçağın Demopolis havaalanına 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana düştüğünü belirtti. Marengo ilçesi Sorgu Hakimi Stuart Eatmon, WAKA televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin anne, baba ve yaşları 2 ile 10 arasında değişen 5 çocuktan oluştuğunu söyledi.