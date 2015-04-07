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Dünya

ABD'de üç Müslüman genci öldürmekle suçlanan zanlı idamla yargılanacak

Chapel Hill kasabasında 3 Müslüman gencin ölümüyle ilgili açılan dava başladı

07 Nisan 2015 11:40

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde üç Müslüman gencinölümüyle suçlanan Craig Stephen Hicks'in (46) idamla yargılanmasına karar verildi.

Kuzey Carolina'nın Chapel Hill kasabasında üç Müslüman gencin ölümüyle ilgili açılan dava başladı. 

Durham kentinde görülen duruşmada, Durham County Bölge Savcılığı, cinayetle suçlanan Hicks için idam talep etti. Savcı Jim Dornfried'in cinayetin ayrıntılarını sunduğu duruşmada, gençleri öldürmekle suçlanan Hicks de hazır bulundu.

Dornfried davada sunduğu delillerin Hicks'in idam cezasıyla yargılanması için yeterli olduğunu belirtmesinin ardından, Yüksek Yargıç Orlando Hudson, Müslüman gençlerin katilinin idamla yargılanması kararına vardı.

Federal suçların ihlalini araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da, olayın nefret suçu olup olmadığı konusunda 'paralel ön soruşturma'  yürütüyor.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında 10 Şubat'ta 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed'i başlarından vurarak öldüren Hicks'e, birinci derece cinayet ve meskun mahalde silah kullanma suçlamalarıyla üç dava açılmıştı.

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