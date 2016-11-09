ABD'de üç eyalette esrar yasallaştı

ABD'nin California, Nevada ve Massachusetts eyaletleri keyif için esrar kullanılmasının yasallaştırılması yönünde karar verdi.

ABD'deki başkanlık seçimi sırasında, birçok eyalette, vergiden idam cezasına ve esrar kullanımına dair birçok referandum da yapıldı.

Referandumlarda Arizona keyif için esrar kullanımını reddederken, Florida ve Kuzey Dakota eyaletleri tıbbi esrar kullanımını yasalaştırdı.

Yasa 21 yaşından büyüklerin esrar yetiştirmesi ve tüketmesinin önünü açıyor.

Esrar tıbbi alanda kanser, AİDS ve Hepatit C gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

California eyaleti, esrar satışından ve yetiştirilmesinden elde edilen vergilerle gençlik programları, çevresel koruma ve emniyet gibi alanları finanse edeceğini açıkladı.

Uzmanlar yasal esrarın ABD'de en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olduğunu ve 2020 yılına kadar satış hacminin 22 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor.

Esrar kullanımına karşı çıkanlar ise esrar reklamlarıyla "çocuk sağlığı ve güvenliğine" aldırış edilmediği eleştirisini getiriyorlar.

California ve Massachusetts eyaletlerinde yasa Aralık ayında yürürlüğe girecek.

California esrarın tıbbi amaçlarla kullanımını 1996 yılında yasal hale getiren ilk eyaletlerden biriydi.

Nebraska geçen yıl kaldırılan idam cezasını bu referandumla yeniden getirdi. Nebraska 1997 yılından bu yana idam cezası infaz etmedi.

Oklahoma eyaleti ise idam cezasını eyalet anayasında koruma altına aldı. Buna göre idam, eyalet mahkemelerinde acımasız bir ceza olduğu iddiasıyla mahkemelerde dava konusu edilemeyecek.

Colorado eyaletinde de seçmenler, ölümcül hastalığa yakalanmış kişilerin ötanaziyi seçme haklarına onay verdi.