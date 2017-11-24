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ABD'de tutuklu Hakan Atilla savcılık ile anlaşamadı

Savcılık, Atilla'nın avukatlarının 3 talebini de kabul etmedi

24 Kasım 2017 09:19

ABD'nin New York şehrinde Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab ile birlikte tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın savunma ekibi ve savcılık ihtilaflı konularda uzlaşmaya varamadı.

Mahkeme, 27 Kasım'daki jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşma öncesi tarafların üzerinde uzlaşmasını istediği 10 konuda anlaşmaya varılamaması üzerine savcılığın ve savunma avukatlarının taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Savcılığın 7 talebinden birini kabul eden, iki talebinin ise belirli kısımlarını onaylayıp bazı bölümlerini reddeden davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın avukatlarının 3 talebini de kabul etmedi.

Savcılığın ifade vermesine karşı çıktığı David Brummond'ın ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin İran'a yönelik yaptırımlar (OFAC) konusunda dinlenmesine karar veren mahkeme, savcılığın bilirkişi olarak dinlenmesini istemediği Öner Özçelik'in sadece bazı konularda görüşüne başvurulmasına hükmetti.

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