ABD'de tutuklanan Halkbank yöneticisi, uyuşturucu baronu 'bücür'le aynı cezaevinde

ABD’de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab ile birlikte kaldığı 792 kişi kapasiteli New York Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılarak, Brooklyn Metropolitan Cezaevi’ne konuldu. Atilla’nın yeni cezaevinde El Chapo yani ‘bücür’ lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman da bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün birlikte (Reza Zarrab) hakim karşısına çıkarıldıkları duruşmada aynı sırada oturdukları halde birbirleriyle hiç konuşmayan ve göz göze gelmeyen ikilinin kaldıkları cezaevleri de ayrılmış oldu.



Naklini durdurmak istedik



Miami havalimanında FBI tarafından 19 Mart 2016’da tutuklanan Zarrab, tam 1 yıl önce 27 Nisan 2016’da New York’a nakledilerek hakim karşısına çıkarılmıştı. 27 Mart’ta katıldığı bir konferanstan sonra Türkiye’ye dönüş yapmak üzere JFK havalimanında uçağa binerken tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, 1 ay içinde Zarrab’dan farklı bir cezaevine nakledildi. Atilla, 1851 kapasiteli Brooklyn’deki cezaevinden duruşmalara cezaevi otobüsüyle getirilecek. Atilla’nın transferi üzerine Hürriyet’e bilgi veren avukatı Victor Rocco; Brooklyn’e transferin kendi kontrolleri dışında gerçekleştiğini ve başsavcılığın kendilerine son gün bilgi verdiğini söyledi.



Rocco, şu açıklamalarda bulundu: “Atilla’yı pazartesi günkü duruşma sonrası Brooklyn’e naklettiler. Bizim cezaevi belirlenmesi üzerine bir yetkimiz yok. Atilla’nın New York’ta kalmasını isterdim. Bizim için daha rahat olurdu. Durdurmak istedik. Savcılığa da sorduk. Bir yorum yapmadılar. Normalde ortak davalılar birbirlerinden tecrit edilmez. Aslında transfer yetkisi onların da kontrolünde değil. Ancak, bazen cezaevleri ihtiyaçlarına göre ya da soruşturmayı yürüten FBI ajanı ve savcılardan gelen bilgilere göre karar verirler. Atilla’nın nakline de cezaevleri bürosu karar verdi. Ayrıca, Brooklyn cezaevinin yaşam şartlarının daha iyi olduğunu da biliyorum.”