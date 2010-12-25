ABD'de Türk şarkıcıya veto

T24 - Yarın LA Clippers-Phoenix Suns NBA maçında Amerikan Milli Marşı'nı okuyacak olan Sinem Saniye'nin programı son anda iptal edildi.

Ermeni diasporasının bu kararda etkisi olduğunu vurgulayan Sinem, 'İlk kez ABD'de Türk olmanın dezavantajını yaşıyorum. Irkçılık ve nefret yüzünden müzik yapamıyorum' dedi. Akşam Gazetesi'nde Öznur Kaymak imzası ile yeralan ropörtajı şöyle;



'NBA Turkish Show'da ABD Milli Marşı'nı söyleyecek ve şarkılarınızı seslendirecektiniz. Programın son anda iptal edilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?



'Güvenlik sorunları' olabilir diye programımı iptal etmişler. Sanırım Ermeni diasporası itiraz etmiş. İlk kez bir Türk olmanın dezavantajını yaşıyorum. Irkçılık ve nefret yüzünden müzik yapamıyorum. Halbuki en iyi arkadaşlarımdan biri Ermeni, diğeri de Yunan.













Amerikalıların size yaklaşımı nasıl?



Üç yaşından beri ABD'de yaşıyorum. Türküm dediğim zaman hem meraklanıyorlar, hem de olumlu tepkiler veriyorlar. Yabancıların, Türkiye hakkında çok bilgisi olmadığı için, nasıl bir yer olduğunu merak ediyorlar. Ben de seve seve anlatıyorum.



'I'll Confide' adlı şarkınız Los Angeles Metrosu'nda çalınmaya başladı...

Klibimin, Los Angeles otobüs ve metro sistemlerinde, her gün 1.5 milyon kişiye ulaşması gerçekten beni çok sevindiriyor. Bu klibi çekmek için çok emek harcadım. Ne kadar çok kişi izlerse, benim için o kadar güzel.



Hadise gibi önce yurtdışında tanınıp, ardından Türkiye'de albüm çıkarmak fikri size nasıl geliyor? Eğer zamanlaması iyi olursa ve Sezen Aksu gibi ustalardan destek alırsam, neden olmasın?











Türkler İngilizce okuyor



Gördüğüm kadarıyla birçok Türk şarkıcı İngilizce albüm çıkarmak istiyor. Bedük, Atiye, Emre Aydın, Manga, Sertab Erener gibi sanatçıların İngilizce albümü ya da single'ı var, yanılmıyorsam. Bu moda olmuş Türkiye'de. Herkes İngilizce söylemek isterken, o zaman ben neden Türkçe söyleyeyim?



Teklif gelirse, Eurovision'a Türkiye adına katılmak ister misiniz?





Kendi bestemi, kendi istediğim müziği ve İngilizce sözleri kabul ederlerse, katılmak isterim elbette.



Türkiye'de albüm çıkarmayı planlıyor musunuz?



Belki Türkçe bir albüm... Türkçe şarkı okumak beni zorlayabilir. Zaten söz yazamam Biri bana yardımcı olmazsa, sonuç inanın çok kötü olur!





