ABD'de Türk Filmleri Festivali

New York'ta bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Türk Filmleri Festivali, 3 Ekim günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



New York'ta Türk sanatı ve kültürünü öne çıkarmak amacıyla hareket eden sivil toplum kuruluşu Moon and Stars Project tarafından düzenlenen festivalde, 24 film gösterilecek.



Kuruluştan yapılan açıklamada, festivalde tanınmış Türk filmlerinin yanı sıra yeni filmlerin de sunulacağı ve festivalin bu yıl da Manhattan'daki Antology Film Archives gösterim merkezinde düzenleneceği kaydedildi.



10. New York Türk Filmleri Festivali, 11 Ekim günü sona erecek.

