ABD'de Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğine odaklanan ilk tasarı

ABD Kongresi'ne, ABD Başkanı Barack Obama'yı, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin, gelecek 100 yılda, iki ülkenin ortak çıkarlarına dayanan adil, yapıcı, istikrarlı ve kalıcı yönde ilerlemesine dönük çalışmaya çağıran" karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Teksas üyesi Pete Sessions'ın sponsor olduğu "H.RES.226" numaralı tasarı, dün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne gönderildi.



"Obama yönetiminin 2009 yılından bu yana Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri geliştirme arayışında olduğu" belirtilen tasarıda, "Obama'nın, o yıl, iki ülke arasındaki diyaloğun 'kısa zamanda meyvelerini vermesini' beklediğini ifade ettiği ama diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik yakın zamandaki girişimlerin başarısız olduğu" kaydedildi.



Bu noktada tasarıda, konunun çözümü için Obama'ya, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin, gelecek 100 yılda, iki ülkenin ortak çıkarlarıyla ABD'nin bölgedeki önemli güvenlik çıkarlarına dayanan adil, yapıcı, istikrarlı ve kalıcı yönde ilerlemesine çalışması" çağrısı yapıldı.





'İlk defa Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğine odaklanan bir tasarı sunuldu'





İlerleme için Türk Enstitüsü Başkanı Derya Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğine katkı sağlayacağı düşünülerek Kongre'ye sunulan yeni önergeyi desteklediğini" kaydetti.



Enstitünün Danışma Kurulu üyesi ve eski Texas Milletveikili Solomon Ortiz de "Kongre'de görev aldığım 28 yıl, barışı desteklemek ve geliştirmekten daha çok, karşılıklı suçlama ile geçti. Eski çalışma arkadaşım Sessions'u bu iki güçlü ulusun uzlaşını destekleyip teşvik etmesini takdirle alkışlıyorum. İlk defa Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğine odaklanan bir tasarı sunuldu ve umuyorum ki Kongre'deki tüm eski çalışma arkadaşlarım bu önemli tasarıyı desteklerler" ifadesini kullandı.



Daha önce de Cumhuriyetçi Parti Florida Milletvekili Curt Clawson, Kongre'ye sunulmak üzere, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda Obama'ya çağrıda bulunulan karar tasarısı hazırlamıştı. Tasarıda, Obama'ya 1915 olaylarının "tarafsız, yapıcı ve kalıcı Türk-Ermenistan ilişkileri doğrultusunda ele alınması için görev gücü oluşturması" önerilmişti.