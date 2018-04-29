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BBC Türkçe

ABD'de, Türk Büyükelçiliği önündeki kavgaya tepkiler

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde yaşanan kavga ABD'de tartışma yarattı. Cumhuriyetçi senatör John McCain "Türk Büyükelçi ülkeden atılmalı" derken, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların iki numaralı ismi Steny Hoye "Bunun sonuçları olma

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında, Washington Büyükelçiliği Konutu önünde yaşanan ve Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavga ülkede tartışma yarattı.

AP haber ajansı, Türk Büyükelçi Serdar Kılıç'ın olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi ancak Türk veya Amerikan yetkililerden bu konuda bir açıklama gelmedi.

Türk Büyükelçiliği, 11 kişinin yaralandığı olayla ilgili göstericilerin, Erdoğan'ı karşılamaya gelenleri kışkırttığını belirerek, "Amerikalı Türkler meşru müdafaayla cevap verdi" dedi.

ABD'li siyasetçilerdense olaya tepkiler geliyor.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, 'Büyükelçinin ABD'den atılması gerektiğini' söyledi.

MSNBC'ye konuşan John McCain, "Böyle bir şey diplomatik olarak karşılıksız bırakılamaz. Burası Türkiye değil. Burası bir üçüncü dünya ülkesi değil" dedi.

McCain olayın Erdoğan'ın korumalarını aştığını belirtti: "Birisi onlara dışarı çıkın ve bu barışçıl göstericileri dövün dedi".

Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton, Ted Cruz, Mike Lee ve Marco Rubio da bir açıklama yayımlayarak olayı kınadı ve 'Türk hükümetinden derhal bir özür' talep etti.

Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki iki numaralı ismi Steny Hoye ise "Bunun sonuçları olmalı" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kavgayla ilgili yapılan açıklamada, 'olayın çok rahatsız edici olduğu ve çok büyük bir soruşturmanın yürütüldüğü' belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'kaygılarını mümkün olan en güçlü haliyle Türk hükümetine ilettiklerini' söyledi.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham düzenlediği basın toplantısında, 'saldırganların çoğunun kimlikleri hakkında ilgili bilgileri olduğunu ve olayı Gizli Servis ve Dışişleri Bakanı'yla birlikte soruşturduklarını' belirtti.

Newsham, olayda biri polis 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Olay ardından Türk Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise göstericilerin, Erdoğan'ı selamlamak için bir araya gelen barışçıl grubu kışkırttığı belirtildi:

"Göstericiler, barışçıl bir şekilde Cumhurbaşkanlarını selamlamak için bir araya gelen Amerikalı Türk vatandaşları hırçın bir şekilde kışkırtmaya başladı.

"Amerikalı Türkler meşru müdafaayla cevap verdi ve bir kişi ciddi bir şekilde yaralandı. Şiddet olayları ve yaralanma izinsiz ve kışkırtıcı gösterilerin sonucunda meydana geldi.

"Umut ediyoruz ki ileride gerekli önlemler alınarak benzeri kışkırtıcı olayların önüne geçilir ve şiddet yaşanmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek isteyen bir grup, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti sonrasında geçeceği Washington Büyükelçiliği Konutu'nun karşısındaki alanda toplandı.

Erdoğan karşıtı sloganlar atan grup, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden dövizler ve Rojava bayrağı taşıdı.

Konsolosluk önünde de Erdoğan'ı karşılamak için ellerinde Türk bayrağı bulunan başka bir grup toplandı.

Arada polisin olmasına rağmen iki grup arasında çıkan ilk kavgada, ikinci gruptan bir kişi yaralandı.

Gerginliğin sürmesi üzerine ikinci grupta bulunanlar ve Türk korumalar, göstericilerin bulunduğu alana geçti ve burada ikinci kavga yaşandı.

Olay sırasında çekilen görüntüler, korumaların bazı göstericileri toplu olarak tekmelediği ve yumrukladığını gösteriyor.

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