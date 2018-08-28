ABD'de tüketici güveni 18 yılın zirvesine yaklaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – ABD’de tüketici güveni Ağustos’ta Temmuz’daki 127.9 düzeyinden 126.7’ye gerilemesi beklenirken, 133.4 düzeyine yükselerek Ekim 2000’den bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

ABD Confidence Board tarafından açıklanan ve aylık olarak gerçekleştirilen Tületici Güven Anketi sonuçlarına göre;

“ABD’de tüketici güven endeksi Temmuz’daki 127.9 düzeyinden 133.4 düzeyine yükseldi.

“Mevcut durum Endeksi 166.1 düzeyinden 172.2 düzeyine yükseldi.

“Beklenti Endeksi ise Temmuz’daki 102.4 düzeyinden Ağustos’ta 107.6 düzeyine yükseldi.

“Tüketici güveni Ekim 2000’den bu yana en yüksek düzeyine yaklaştı. Ekim 2000’de ABD tüketici güven endeksi 135.8 düzeyindeydi.”