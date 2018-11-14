ABD'de tüketici fiyatları dokuz ayın en büyük artışını gösterdi

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD\'de tüketici fiyatları, Ekim ayında son dokuz ayın en yüksek artışını gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre;

- Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı; Eylül\'de yüzde 0.1 yükselmişti.

- Ekim ayında 12 aylık enflasyon da Eylül ayındaki yüzde 2.3\'ten yüzde 2.5\'e çıktı.

- Gıda ve enerji fiyakları hariç tutulduğunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.2 yükseldi.

- 12 aylık çekirdek TÜFE ise Ekim ayında Eylül ayındaki yüzde 2.2\'den yüzde 2.1\'e geriledi.

- Ekim ayında çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 2.0 arttı.

- Reel ortalama haftalık kazançlar ise Ekim ayında yüzde 0.1 yükseldi; Eylül ayında yüzde 0.1 düşmüştü.