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Ekonomi

ABD'de TÜFE Nisan'da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı (2)

(Rapordan ayrıntılarla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan’da yakıt ve barınma endeklerindeki artışa bağlı olarak aylık yüzde 0

10 Mayıs 2018 18:44

(Rapordan ayrıntılarla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan’da yakıt ve barınma endeklerindeki artışa bağlı olarak aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı.
ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.
ABD Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedefi ise yüzde 2.0.
Açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
“TÜFE Mart ayındaki yüzde 0.1’lik gerilemesinin ardından, Nisan’da yüzde 0.2 arttı.
“TÜFE son 12 aylık dönem için ise yüzde 2.5 yükseldi.
“Yakıt ve barınma endekslerindeki artış, Nisan ayı TÜFE’deki en önemli etken oldu.
“Yakıt fiyat endeksi yüzde 3.0 artarken, barınma fiyatları yüzde 0.3 arttı.
“Yakıt fiyatlarındaki artış enerji fiyat endeksinin yüzde 1.4 artmasına yol açtı.
“Gıda fiyat endeksi de yüzde 0.3 arttı.
“Çekirdek TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.
“Gıda fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 1.4 olurken, enerji fiyat endeksi yıllık yüzde 7.9 yükseldi.”

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