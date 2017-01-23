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BBC Türkçe

ABD'de 'Trump'ın yemin törenine kaç kişi katıldı?' tartışması

Başkan Donald Trump’ın Cuma günkü yemin törenine katılım sayısına dair tartışma sürüyor. Trump yönetimi ABD medyasını, katılımla ilgili haberleri nedeniyle sert bir şekilde eleştiriyor. ABD medyası ise katılım sayısının 2009'a kıyasla düşük olduğuna dair

23 Ocak 2017 15:44

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın Cuma günkü başkanlık yemin törenine katılım sayısına dair tartışma sürüyor.

Donald Trump'tan sonra ABD Başkanı'nın ekibi de Amerikan medyasını, katılımla ilgili haberleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Medya tarafından yayımlanan fotoğraflar, Trump'ın törenine Obama'nın 2009'daki yemin törenine kıyasla daha az kişinin katıldığını ortaya koydu.

Yemin törenine kaç kişinin katıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Trump, Cumartesi günü CIA'ye yaptığı ziyarette katılımcı sayısının 'bir buçuk gibi gözüktüğünü' söyledi.

ABD Başkanı, bunun daha az olduğunu söyleyen gazetecilerin, 'dünyadaki en haysiyetsiz kişiler olduğunu' belirtti.

Trump'ın basın sözcüsü Sean Spicer ise töreni yaklaşık 720,000 kişinin izlediğini söyledi.

Pazar günü Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, 'ABD medyasının, seçimlerin meşruiyetini her geçen gün daha fazla yıpratmaya çalıştığını' söyledi.

Bazı gazete ve TV kanalları ise bu açıklama üzere, haberlerinde bir yanlış olmadığını, yönetimin açıkladığı rakamın yanlış olduğunu belirtti.

New York Times gibi gazeteler ile CNN ve ABC News gibi TV kanalları, bu açıklanan sayıların doğruyu yansıtmadığında ısrar eden haberler yayımladı.

Son olarak Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ise NBC TV kanalında ABD medyasını eleştirdi.

Conway NBC'de katıldığı programın sunucusu Chuck Todd'la tartıştı.

Conway, 'katılanların sayısının gerçek sayısını belirlemenin mümkün olmadığını' belirtti.

Bunun üzerine kendisine gülen Todd'a Conway'in tepkisi, "Bana istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Bana gülmeniz basının bizi nasıl ele aldığının da temsili niteliğinde" dedi.

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