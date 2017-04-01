ABD'de Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’in 'dokunulmazlık' talebine ret

NBC televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in dokunulmazlık karşılığında Kongre’ye ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ifade verme talebinin Senato İstihbarat Komitesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in 'yargılanmama garantisi' karşılığında Kongre’ye ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ifade verme talebinin Senato İstihbarat Komitesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Amerikan NBC televizyonunun Kongre yetkililerine dayandırdığı habere göre, üst düzey bir Kongre yetkilisi Flynn’in avukatı Robert Kelner’a, dokunulmazlığın masada olmadığını ve böyle bir tartışma için oldukça erken olduğunu iletti.

Başka bir Kongre yetkilisi de, Senato’nun halihazırda Flynn’in bu teklifini kabul etmediğini ifade etti.

Kelner: Flynn'in anlatacakları var

Flynn’in avukatı Robert Kelner, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamanın bir kopyasını paylaştı. General Flynn'in anlatacakları olduğunu ve şartlar uygun olursa bunları anlatmayı çok istediğini ifade eden Kelner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusa hizmete adadığı hayata karşın, medya ona karşı asılsız iddialar, çirkin ihanet iddiaları ve kirli ithamlarla dolu; şimdi ise ise Kongre üyelerinin ve diğer siyasi muhaliflerinin cezai soruşturulmaya tabi tutulması yönündeki temelsiz aleni taleplerle karşı karşıya. Bir avukatı olan hiçbir aklı başında insan haksız yargılanmaya karşı teminat almadan bu kadar siyasileştirilmiş cadı avı ortamında ifade vermez.”

​Spicer: Trump, Flynn'e 'git ifade ver' dedi

Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Flynn'in talebine destek veren mesajına ilişkin sorulara cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da "Başkan Flynn’e ‘Git ifade ver. Git oraya çık. Yapman gerekenleri yap ve Kongre’ye uzun zamandır söylediğimiz şeyleri anlat’ diyor” dedi.

Trump ekibi ile Rusya arasında bir ilişki söz konusu olmadığı iddiasını yineleyen Spicer, medya tarafından ortaya atılan iddialar üzerinden tartışmanın devam etmesi nedeniyle Beyaz Saray’ın ilgili kişileri Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat Komitelerine ve ilgili soruşturma makamlarına ifade vermesi konusunda teşvikte bulunduğunu söyledi.