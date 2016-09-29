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BBC Türkçe

ABD'de tren kazası: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Hoboken kentinde bir yolcu treni, istasyona çarparak kaza yaptı. Olayda en az üç kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı bildiriliyor.

29 Eylül 2016 19:51

ABD'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Hoboken kentinde bir yolcu treni, ana tren istasyonuna çarparak kaza yaptı.

Olayda en az üç kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Hoboken tren istasyonu bölgedeki birçok tren hattı için son durak olma özelliğine sahip.

Kazada tren, istasyondaki kapalı bekleme alanına girerek durabildi.

Bu alanın üzerindeki metal çatı kazada çöktü.

Kaza ardından istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İstasyondaki seferler durduruldu.

Hoboken New York kentinin yaklaşık 11 kilometre dışında bulunuyor.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Ben Fairclough, trenin istasyonda muhtemelen tamamen raydan çıktığını söyledi.

Fairclough şunları söyledi: "Trenin içinde değildim ama kazanın gerçekleşmesinden hemen sonra geldim. Trenin tepesinden su akıyordu ve insanlar camdan dışarı atlamaya çalışıyordu. Başından kan akan, oturan insanlar var. Çok sayıda yaralı vardı."

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