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BBC Türkçe

ABD'de trans bireylerin Trump korkusu

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından medeni haklarının tehlikeye gireceğinden kaygılanan trans bireyler, isim ve cinsiyetlerini değiştirmeye başladı.

17 Kasım 2016 05:06

Gönüllü avukatlar Twitter'dan #TransLawHelp (Translara hukuki yardım) etiketiyle cinsiyet ve isim değiştirmek isteyen trans bireylere yardımcı oluyor.

Donald Trump, 20 Ocak 2017'te başkanlığı resmen devralacak. Cumhuriyetçi aday, seçim kampanyası sırasında lezbiyen, gay, biseksüel ve trans bireylerin (LGBT) hakları konusunda karışık sinyaller verdi. Trump'ın yardımcılığını yapacak olan Mike Pence'in, Indiana valiliği döneminde LGBT haklarına açıkça karşı çıkmış olması aktivistleri endişelendiriyor. Pence, 2007'deki 'İstihdamda Ayrımcılık Yapmama'yı öngören yasaya "İş yerinde dini özgürlüklere savaş açan bir yasa" diyerek karşı çıkmıştı. ABD ordusuna trans bireylerin alınmasını öngören yasaya da 'hayır' oyu vermişti.

Trump'ın seçim zaferinin hemen ardından ismini gönüllü avukat yardımıyla değiştirenlerden biri de Riley.

Reuters'la röportajında yaşadığı soyadını vermek istemeyen trans birey, yasal değişikliğin hemen ardından Twitter'dan "#TransLawHelp" etiketiyle "Eğer trans bireylerin belgelerini alabilmeleri için ücretsiz yardım etmek isterseniz bu etiketi kullanabilirsiniz" twitini attı. 30 yaşındaki New Yorklu "Bunun daha fazla büyümesi gerektiğini düşündüm" dedi.

Çağrı sosyal medyada büyük karşılık buldu. 10 bin kişi bu etketle twit attı. R Trump yöneminin cinsiyet ve isim değiştirmeyi yasaklayacağına dair kesin bir işaret yok ama "Seçimden sonra biraz dehşete düştüm" diyen Rileye göre güvensizlik böyle bir hareketi beraberinde getirdi.

Denverlı avukat Cassandra Kirsch de Twitter'da etiketi görür görmez yardım etmek harekete geçtiğini anlatırken, şimdilik 200'e yakın avukatı trans bireylere yardım etmek için bir araya getirmeye çalıştığını söyledi. Kirsch, "Benim gibi birçok avukat, insanların böyle bir etiketi açıp harekete geçecek kadar kendilerini baskı altında hissettiklerini farkında değildik" dedi.

Kisrch ve arkadaşları şimdi, normalde binlerce dolara malolan trans bireylerin pasaportlarındaki cinsiyet bölümünü doldurulması gibi hukuki konularda yardımcı olacak.

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