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BBC Türkçe

ABD'de Toys 'R' Us iflasın eşiğinde

Dünyaca ünlü oyuncak firması Toys 'R' Us ABD ve Kanada'da borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas koruma başvurusunda bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Dünyaca ünlü oyuncak firması Toys 'R' Us , ABD ve Kanada'da borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas koruma başvurusunda bulundu.

ABD oyuncak piyasasında lider konumda olan şirket, Amazon, Walmart ve Target gibi büyük rakipleriyle rekabette geriye düşünce ekonomik olarak zora girdi.

Şirketin iflas koruma talebi Kuzey Amerika'da yaklaşık bin 600 mağazasını ve 64 bin çalışanının geleceğini de tehdit ediyor.

Toys 'R' Us'ın Avustralya, Avrupa ve Asya'daki şirketleri iflas işlemleri kapsamında değil.

İflas başvurusu ABD'de geleneksel perakendecilerin internet perakendecileri karşısında pazarda pay kapma yarışında zorlandıklarının başka bir göstergesi.

GlobalData Retail analiz şirketinin araştırmasına göre 2016 yılında internet üzerinden yapılan oyuncak satışları yüzde 13.7'ydi. Bu oran beş yıl önce yüzde 6.5 idi.

GlobalData Retail direktörü Neil Saunders "Son on yılda yerli oyuncak pazarında yeni kanallar, artan rekabet ve yeni teknolojilerle yaşanan büyük değişimin sektör ve geleneksel oyuncak mağazaları üzerinde yıkıcı etkileri oldu. Ne yazık ki Toys 'R' Us bu zorluklara etkin biçimde yanıt veremedi" dedi.

Toys 'R' Us dünyanın geri kalanındaki mağazalarının kar ettiğini ve tatil dönemi boyunca açık kalacaklarını söyledi. Şirket ayrıca ürünleri için internet satışlarına başladığını da duyurdu.

Toys 'R' Us iflas sürecini yeniden yapılanmak ve şirketi uzun vadede canlı tutmaya çalışmak için kullanmak istiyor.

İflas sürecine dahil olan JPMorgan'ın öncülüğündeki bankalar yönetimi şirketi yaşatmak için 3 milyar dolar fon ayırdı.

Şirket ise yeni finansmanın şirketi mali sağlığına kavuşturacağını ve mahkeme gözetimindeki iflas sürecinde çalışmasına destek vereceğini düşünüyor.

Toys 'R' Us'un üst düzey yöneticisi Dave Brandon "Hedefimiz bize kredi veren kurumlarla beraber çalışarak 5 milyar dolarlık uzun vadeli borcumuzu yeniden yapılandırmak ve böylelikle yatırım yapmak için mali esneklik sağlamak" dedi.

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