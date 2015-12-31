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Dünya
Deutsche Welle

ABD′de terör operasyonu

ABD'de bir kişi yılbaşı gecesinde terör eylemi gerçekleştireceği şüphesiyle gözaltına alındı.

31 Aralık 2015 22:13


Gözaltına alınan 25 yaşındaki zanlının kutlamaların yapıldığı bir restoran ya da bara İslamcı terör saldırısı düzenlemeyi planladığı ileri sürüldü. Adının Emanuel L. olduğu belirtilen zanlının New York Eyaleti'nde bulunan Rochester kentinde saldırıyı gerçekleştireceği ifade edildi. Emniyet güçleri, zanlının ifadesinde saldırıyı IŞİD adına gerçekleştirmek üzere yabancı ülkelerden talimat aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Olayı soruşturan savcı William Hochul, tutuklamanın IŞİD adına saldırı düzenlemeyi tasarlayan herkese bir mesaj olduğunu belirterek, "Yakalanacaksınız, cezalandırılacaksınız" dedi.

Sabıka kaydı hayli kabarık olan zanlının sonradan Müslüman olan bir ABD'li olduğu belirtildi. Zanlının işlediği suçlar arasında hırsızlık da bulunuyor.

Öte yandan olası terör saldırılarına karşın ABD'de polis yılbaşı kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDEmanuelNew York EyaletiRochesterIŞİDOlayıWilliam HochulMüslümanWelle Türkçe DW/dpa/TY/BW

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