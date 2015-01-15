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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de terör operasyonu

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasına bir saldırı planladığı belirtilen bir kişi yakalandı.

15 Ocak 2015 11:10


Federal Polis (FBI) ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, 20 yaşındaki zanlının yarı otomatik silah ve çok sayıda mermi satın alırken yakalandığı kaydedildi.

Şüphelinin "Raheel Mahrus Ubaydah" adı altında Twitter'da bir hesap açtığı, terör örgütü IŞİD'e destek mesajları içeren twitler attığı iddia edildi.

Bir FBI muhbirine saldırı planlarını açıkladığı ileri sürülen şüphelinin "yasadışı silah bulundurma ve ABD yetkililerini suikast girişiminde bulunma" suçlarından yargı önüne çıkarılacağı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDWashington KongrePolisAdalet BakanlığıMahrus Ubaydah34;TwitterIŞİDFBIDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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