ABD'de terör korkusu



Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, ABD, Kanada ve İngiltere'deki büyük alışveriş merkezlerine bombalı saldırı çağrısında bulunurken Nairobi'deki Westgate Mall'a yapılan saldırının sadece bir başlangıç olduğunu duyuruyordu. Yılının eylül ayında Nairobi'deki alışveriş merkezini basan militanlar 67 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdi. Eş Şebab şimdi de Minnesota Eyaleti'ndeki Mall of America'yı hedef gösteriyor.

Amerikan medyasının en önemli haber konuları arasına giren bu tehditle ilgili olarak Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi'nin Afrika uzmanı Richard Downie DW'ye şunları söyledi: “Eş Şebab'ın elindeki imkânlar açısından, operasyon merkezinin bu kadar uzağındaki bir hedefe saldırması büyük bir sıçrama olur. Ancak son gelişmeler örgütün güç kazanmak yerine zayıflamakta olduğunu gösteriyor.”

Ulusal Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Celina Realuyo ise her türlü saldırı tehdidinin ciddiye alınması gerektiği görüşünde. Realuyo, “Bizim için en büyük endişe kaynağı, şiddet içeren ideolojilere duyarlı kitlelere sosyal medya üzerinden seslenebilinmesidir. Bu kitlelerin içinden hassas hedefleri bizzat vurmaya kalkışabilecekler çıkabilir. ABD'deki büyük alışveriş merkezleri sadece Eş Şebab değil ama El Kaide tarafından da hedef gösterilmişti” diyor.

Eş Şebab intikam peşinde

Amerikalı savunma uzmanı Somali'deki terör örgütünün insansız hava araçlarıyla yapılan Amerikan saldırılarının intikamını almak isteyebileceğini de hatırlatarak “Geçen sonbaharda örgüt liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlenmişti. Önemli olan, onun yerini kimin aldığı ve bu tip örgütlerin hiyerarşik yapısının olup olmadığıdır. ‘Yalnız kurtlara' ilham verebilirler. Güvenlik makamları en çok bundan endişe ediyor” dedi.

Richard Downie, Eş Şebab'ın sosyal medyada yayınladığı videonun kendilerine yakınlık duyanları radikalleştirme denemesi olduğunu ve gerçek beklentiler yerine sadece bir umudu yansıttığını savunuyor.

Amerikan İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson ve Federal Soruşturma Teşkilatı FBI yetkilileri, Somalili teröristlerin hedef gösterdiği alışveriş merkeziyle diğer hassas noktalarda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyleseler de Amerikan medyası Washington'un tehlikeyi önemsizleştirmeye çalıştığını iddia ediyor. Stratejik araştırmalar uzmanı Downie ise yönetimin aldığı önlemlerin yeterli olduğu görüşünde.

Yerli Somalili tehlikesi

Savunma uzmanı Celine Realuyo, Eş Şebab'ın Minnesota'da yaşayan Somaliler'dan yararlanabileceğini söylüyor. 1990'lı yıllarda 35 bin ila 80 bin Somalili ülkelerindeki kanlı olaylardan kaçarak ABD'ye iltica etmişti. Reaulyo sosyalleşme ve entegrasyon sorununu çözememiş binlerce Somalilinin bulunduğunu ve çok sayıda gencin terör örgütü saflarında savaştığının belgelendiğini hatırlatıyor.

Başkan Barack Obama'nın dört milyon mülteci hakkındaki sınır dışı etme kararını kaldırma planlarına karşı çıkan Cumhuriyetçi çoğunluğun İç Güvenlik Bakanlığı bütçesini veto etmesi ABD'deki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Profesör Realuyo, bakanlık bütçesinde kısıntı yapılmasının güvenlik açısından sakıncalı olabileceğini, ancak terörle mücadele görevinin verildiği FBI'nin İç Güvenlik değil Adalet Bakanlığı'na bağlı olması bakımından, ‘güvenlik açığı vermelerinin' söz konusu edilemeyeceğini vurguluyor.