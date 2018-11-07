ABD'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti

ABD'de heyecanla beklenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlar belli olmaya başladı. Medyada yer alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler'in elinden almayı başardı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu korudu.

Seçmenler senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamının belirlenmesi için sandık başına gitti. NBC Televizyonu ve New York Times'ın haberine göre 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olması bekleniyor. CNN Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın 35 yeni sandalye kazandığını duyurdu.

Senato seçimleri

Senato seçimlerinde ise Cumhuriyetçiler Demokratlar'a karşı üstünlük sağladı. Senatoda en az üç eyalet Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçti. Indiana, Kuzey Dakota ve Missouri'de Demokrat senatörler Cumhuriyetçi rakiplerine yenik düştü. Teksas eyaletinde Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz Demokratların umudu Beto O'Rourke'u mağlup etmeyi başardı. Florida'da ise Demokratların umudu Andrew Gillum Cumhuriyetçi aday, Trump'ın sıkı destekçisi Ron DeSantis karşısında başarı elde edemedi. Kaliforniya'da Demokrat aday Gavin Newsom Cumhuriyetçi rakibi John Cox'un üstesinden gelmeyi başarırken, Dakota'da ise Cumhuriyetçi Kristi Noem rakibi Billie Sutton'u geride bıraktı.

Başkan Donald Trump seçimlerin ardından Twitterdan yaptığı paylaşımda, Bu akşam muazzam bir başarıydı. Herkese teşekkürler" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders de seçim sonuçlarını, "Başkanın gündemini değiştirecek bir tehlike yok" şeklinde yorumladı.

Ancak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlar'a geçmesinin Trump'ın yasama çalışmalarını etkilemesi bekleniyor. Demokratlar'ın Başkan Trump'ın Meksika sınırına ördürdüğü güvenlik duvarına ayrılan mali kaynağa karşı çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Trump'ı vergi beyannamesini kamuoyuna açıklamaya zorlamaları ve Trump yönetimin çalışmalarını soruşturma komisyonları kurarak sekteye uğratmaları da bekleniyor.

Pelosi: Amerikalılar barış istiyor

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların lideri Nancy Pelosi Washington'da yaptığı açıklamada, sağladıkları başarının ardından Trump yönetiminin icraatını daha sıkı kontrol edeceklerini söyledi. Pelosi, "Bugün Demokrat ve Cumhuriyetçi partiden daha fazlası söz konusu. Bu seçimler Anayasaya uygun kontrollerin yeniden inşası için önemli" dedi. Pelosi Demokratların yeni seçilen kongrede sorunlara çözüm bulmak için çabalayacağı sözünü vererek "Çünkü yeterince bölünme yaşadık. Amerikalılar barış istiyor, sonuç elde etmek istiyor" dedi.

Seçimlerde iki Müslüman kadın da ilk kez Temsilciler Meclisi'ne girmeyi başardı. Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar yarışı kazanarak Temsilciler Meclisi'ne giren ilk Müslüman kadın üyeler oldu.

rtr, AFP, dpa, HT, BK

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