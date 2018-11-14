ABD'de tartışma yaratan ürün: Ayıcık Trumpy

T24 Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkarılan "Trumpy Bear" adlı ürün tartışma yarattı. Yaklaşık bir senedir internet üzerinden satılan ve ABD Başkanı Donald Trump'dan esinlenen oyuncak ayının reklamı hükümete yakınlığıyla bilinen yüksek reytingli FoxNews kanalında yayınlanınca ABD sosyal medyasında tartışma konusu oldu.

Trumpy Bear isimli oyuncağın ABD Başkanı'na benzeyen saçı, kaşları ve mavi gözleri var. Ayıcık Trump'la özdeşleşmiş kırmızı kravatı da takıyor. Oyuncağı satın alana yanında ABD bayrağı temalı bir battaniye de hediye ediliyor. Ürünün gerçek olmadığını düşünen birçok kişi reklamda bulunan web adresini ziyaret edip oyuncağın gerçek olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı.

Trump ayıcığının fiyatı 20 dolar ve sadece ABD içine satışı var. Ürünün Çin'de yapılıyor olması ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel dün akşam yaptığı programda oyuncak ayıyla ilgili bir video yayınladı. Videoda Trump tarafından mağdur edilen vatandaşları oynayan aktörler Trump ayıcığıyla poz verdi.