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BBC Türkçe

ABD'de tam güneş tutulması heyecanı

Bugün gerçekleşecek tam güneş tutulması, ABD'nin batısından doğusuna uzanan geniş bir hat üzerinde izlenebilecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerken oluşan gölgesi bu kez sadece ABD'nin üzerine düşecek. Tutulmanın gökyüzünden görüntüsü de ilk kez ca

29 Nisan 2018 20:30

Bugün gerçekleşecek tam güneş tutulması, ABD'nin batısından doğusuna uzanan geniş bir hat üzerinde izlenebilecek.

"Tam tutulma" ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan güneydoğusundaki Güney Carolina'ya kadar 14 eyaleti yaklaşık 2 dakika 40 saniye boyunca karanlıkta bırakacak.

Bu, ABD tarihinde, sadece ABD'den izlenebilecek ilk tam güneş tutulması olacak.

Tam güneş tutulmaları, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ve Güneş ile aynı hizzaya gelmesi ve Güneş'i tümüyle örtmesi sonucu oluşuyor.

ABD'yi boydan boya geçen hat üzerinde bugün hava açık olacağı için tutulma rahatlıkla izlenebilecek.

ilk kez canlı olarak yayımlayacak.

Ayın yeryüzüne düşen gölgesi saatte yaklaşık 3 bin 200 km hızla ilerleyecek.

Yerel saatle 10:16'da (TSİ 20:16) başlayacak olan tutulma Kuzey Amerika'dan ve Güney Amerika'nın kuzey kısımlarından parçalı olarak gözlemlenebilecek.

Gece saatlerine denk geldiği güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

Bulunduğunuz yerde ister tam, ister parçalı tutulma gözlemlensin, tutulma sırasında güneşe çıplak gözle bakılmaması gerekiyor.

Düştüğü yerlerde yaklaşık 115 kilometrelik genişlikte bir alanı gölgede bırakacak olan güneş tutulmasının, tarihin en çok izlenen ve görüntülenen doğa olayı olması bekleniyor.

Tutulmanın izlenebildiği yerlerde 12 milyona yakın insan yaşıyor.

Yaklaşık 50 milyon ise 1 saatlik sürüş mesafesinde yaşıyor. ABD'de bugün milyonlarca kişi tutulmayı izleyebilmek için seyahat ediyor.

Tutulmanın gözlemlenebileceği hat üzerinde çok büyük kentler bulunmuyor. Bu nedenle barınma, yol ve beslenme kapasiteleri az olan küçük kentlere, normalin çok üstünde bir yığılma olacak.

ABD'de yetkililer bu fırsatı sanların kitleler halinde hareket etmesini gerektirebilecek olası bir afet durumuna hazırlık provası olarak değerlendiriyor.

Tam güneş tutulması, hayvanlar üzerinde de ilginç etkiler yaratıyor.

ABD'deki yaban hayatı merkezleri, hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar, tutulma sırasında hayvanların vereceği tepkileri inceleme fırsatı da bulacak.

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