ABD'de tahviller yükselirken hisse senedi piyasaları hız kesti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – ABD hisse senedi piyasaları Salı günü düşük getirili ABD, Almanya ve Birleşik krallık devlet borcu menkul kıymetlerini tercih etti. Dolar, çoğu para birimine karşı hafif yükseldi. Yen ve İsviçre Frangı, günün erken saatlerinden bu yana artmaya devam etti. Avrupa hisseleri, Çin\'in ekonomik teşviki konusundaki iyimserlik etkisiyle düştü. JPMorgan Chase, önceki çeyrek için beklenmedik şekilde zayıf sonuçlar yayınlayarak hassasiyeti artırdı.

Birleşik Krallık\'taki milletvekillerinin Avrupa Birliği\'nden çekilme ve oy vermeye hazırlanma konusundaki düzenlemeyi tartıştıkları için riskten kaçınma hala güçlenebilir. Wall Street\'teki hisse senetleri de açılış öncesi işlemlerde seansın en düşük seviyesine geriledi.

ABD iki yıllık tahvilleri yüzde 2.533, on yıllık tahvilleri yüzde 2.693 ve 30 yıllık tahviller yüzde 3.038 geriledi.