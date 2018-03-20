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Dünya

ABD'de sürücüsüz Uber aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart (DHA) – ABD’nin Arizona eyaletinde sürücüsü bir Uber aracı bir kadına çarparak ölümüne neden oldu

20 Mart 2018 17:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart (DHA) – ABD’nin Arizona eyaletinde sürücüsü bir Uber aracı bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.
Arizona’nın Tempe kentinde gerçekleşen kazada, içinde sürücü bulunmayan otonom bir Uber aracı yolda yürüyen bir kadına çarptı. ABD’de otonom bir aracın yol açtığı ilk ölümlü olan kazayla ilgili Tempe polisi, yayanın kaldırımda değil yolda yürüdüğünü açıklarken, Uber’in resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, “Kalbimiz kurbanın ailesiyle. Bu kazanın soruşturması için yerel yetkililerle iletişim halindeyiz” denildi.
Şirket 2016’da başladığı sürücüsüz araç testlerinin Phoneix,, Pittsburgh, San Fransisco ve Toronto ayaklarını belirsiz bir süreliğine askıya aldığını duyururken, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi Twitter’da yaptığı açıklamada, “Arizona’dan çok kötü ve üzücü haberler aldık. Ne olduğunu anlamak için yerel güvenlik güçleriyle beraber çalışıyoruz” dedi.

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