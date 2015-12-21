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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de sürücü kaldırıma çıktı: 1 ölü, 26 yaralı

ABD'nin Las Vegas kentinde bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

21 Aralık 2015 20:54


Olay, Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe) yapıldığı Casino-Hotel Planet Hollywood yakınlarında meydana geldi. Las Vegas emniyet müdür yardımcısı Brett Zimmerman, kaldırımdaki yayalara çarpan kadının olaydan sonra kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını söyledi. Kadınla birlikte aynı araçta bulunan çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, sürücüye alkol ve uyuşturucu testi uygulandığı belirtildi. Olayda terör şüphesinin bulunmadığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından Rabia Qureshi, "Olayı önce Las Vegas'a özgü şovlardan zannettim. Araç yayaların arasına adeta bir bovling topu gibi daldı, insanlar çarpmanın şiddetiyle havaya fırladı" dedi.

'Yayaların arasına 2-3 kez daldı'

Las Vegas polisinden Dan McGrath, "kadın sürücünün kaldırımdaki yayaların arasına 2 ya da 3 kez daldığını" söyledi. Görgü tanıkları, bazı vatandaşların aracı durdurmak için girişimde bulunduklarını, ancak kadının bunlara aldırış etmediğini söyledi.

Yetkililer kadın sürücünün yaklaşık bir haftadır Las Vegas'ta kaldığını, aracın Oregon eyaletinde kayıtlı olduğunu söyledi.

Olayın ardından "Las Vegas Strip" denilen ünlü bulvar ulaşıma kapatıldı. Kaldırımlar da tenhalığıyla dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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