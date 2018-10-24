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Dünya

ABD'de şüpheli paket alarmı (2)

(Gelişmelerle güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski başkanlar ve ünlü yatırımcı Soros'tan sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ikametgahı Beyaz Saray'a da yollandığını açıkladı

24 Ekim 2018 20:39

(Gelişmelerle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski başkanlar ve ünlü yatırımcı Soros\'tan sonra, ABD Başkanı Donald Trump\'ın resmi ikametgahı Beyaz Saray\'a da yollandığını açıkladı.
ABD eski başkanları Bill Clinton ve Barrack Obama ile yatırımcı George Soros’a gönderilen şüpheli paketlerin, FBI, Gizli Servis ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinden sonra FBI’dan yapılan açıklamada bir bombalı paketin de Beyaz Saraya gönderildiği duyuruldu.
Şüpheli paketler, ilk olarak Pazartesi günü George Soros\'un posta kutusunda bulunmuştu.
Bugün de, önce Bill Clinton’ın evinin yakınlarında, içinde el yapımı bir patlayıcı bulunan şüpheli paket bulundu, daha sonra ise Barrack Obama’nın evine gönderilen şüpheli paket de gizli servis tarafından \"patlayıcı\" olarak değerlendirilerek, el koyuldu.
Gizli Servis, Clinton, Obama ve Beyaz Saray’a gönderilen bombalı paketlerin Pazartesi günü George Soros’a gönderilen patlayıcı ile aynı olduğunu duyurdu.

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