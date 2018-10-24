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Dünya

ABD'de şüpheli paket alarmı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – ABD’de ABD eski başkanları Bill Clinton ve Barrack Obama ile girişimci George Soros’a gönderilen şüpheli paketler, FBI, Gizli Servis ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildi

24 Ekim 2018 20:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – ABD’de ABD eski başkanları Bill Clinton ve Barrack Obama ile girişimci George Soros’a gönderilen şüpheli paketler, FBI, Gizli Servis ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
Şüpheli paketler, ilk olarak Pazartesi günü George Soros’a gönderilmiş ve girişimcinin posta kutusunda bulunmuştu.
Bugün de, önce Bill Clinton’ın evinin yakınlarında içinde el yapımı bir patlayıcı bulunan şüpheli paket bulundu, daha sonra ise Barrack Obama’nın evine gönderilen şüpheli pakete gizli servis tarafından patlayıcı cihaz muamelesi yapıldı.
Gizli Servis, Clinton ve Obama’ya gönderilen bombalı paketlerin dün George Soros’a gönderilen patlayıcı ile aynı olduğunu duyurdu.

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