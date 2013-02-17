ABD'de 'soy tüketme' yarışmasında 68 piton öldürüldü!

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Burma pitonu avlama yarışmasında 68 piton öldürüldü.

Florida Vahşi Doğayı Koruma Komitesi tarafından Everglades milli parkında düzenlenen Burma pitonu yakalama yarışmasında, 1 ayda 68 Burma pitonunun öldürüldüğü açıklandı.

Komite başkanı Nick Wiley, sayısı giderek artan Burma pitonlarının, hem çevre sakinleri hem de diğer küçük sürüngenler açısından tehlikeye dönüştüğünü, yarışmanın da bu nedenle düzenlediğini belirtti.

Everglades parkında 10 Ocak-10 Şubat arasında düzenlenen organizasyona, ABD 'nin 38 eyaletinden 1600 avcının katıldığı bildirildi.

Yarışmaya Miami'den katılan Ruben Ramirez ve ekibi, hem 4 metre 30 santimetrelik en uzun Burma pitonunu yakalayarak hem de 27 günde 18 Burma pitonu avlayarak toplamda 2500 dolar para ödülü kazandı.

Kendilerine "Florida Piton Avcıları" ismini veren ekibin, en uzun yılan için 1000 dolar, en fazla yılanı avladıkları için ise 1500 dolar aldığı belirtildi.

Öldürülen pitonların araştırmalarda kullanılmak üzere Florida Üniversitesi'ne yollandığı kaydedildi.