ABD’de son 50 yılın en kanlı kitlesel saldırıları



Ağustos 1966:

Teksas Üniversitesi'ne giren bir silahlı saldırganın 1 saat boyunca etrafa ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz 1984:

Kaliforniya'daki bir fast-food restoranını basan 41 yaşındaki silahlı saldırgan 21 kişiyi öldürdü. Saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Ekim 1991:

Teksas'ın Killeen kentinde bir kafeteryaya giren silahlı bir saldırgan 23 kişiyi öldürdü. Saldırgan intihar etti.

Nisan 1999:

Teksas'ta Columbine Lisesi'ne giden iki öğrenci tarafından düzenlenen katliamda 12 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Failler saldırının sonunda intihar etti.

Nisan 2007:

Virginia Teknik Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenleyen bir öğrenci 32 kişinin hayatına son verdi ve 15 kişiyi de yaraladı. Saldırı, ABD tarihinde bir eğitim kurumunda düzenlenen en kanlı saldırı olarak tarihe geçti.

Nisan 2009:

New York'un Binghamton semtinde bir silahlı saldırgan resmi bir binaya düzenlediği saldırıda 13 kişinin hayatına son verdi.

Kasım 2009:

Fort Hood askeri üssünde bir ordu psikoloğunun düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

Temmuz 2012:

Colorado'nun Denver kentinde Batman filminin gösterildiği bir sinema salonuna gece yarısı seanası sırasında baskın düzenleyen 24 yaşındaki silahlı saldırgan 12 kişinin hayatına son verdi. Saldırında 70 kişi yaralandı.

Aralık 2012:

Newtown'da bir Amerikan okulunda bu tarihe kadar meydana gelen en kanlı saldırıda 20'si öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki saldırgan ise intihar etti.

Aralık 2015:

Kaliforniya'ya bağlı San Bernardino'da biri kadın biri erkek olan iki zanlı bir sosyal yardım merkezine düzenledikleri saldırıda 14 kişinin hayatına son verdi. Saldırganlar polis kurşunuyla ölürken, zanlılardan birinin IŞİD'e bağlı olduğu iddia edildi.