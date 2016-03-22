ABD'de sokakta yürürken mesajlaşmaya yasak tartışması

ABD’nin New Jersey eyaleti sokakta yürürken cep telefonuyla mesajlaşmanın yasaklanması tartışılıyor. İlgili yasa önerisi yürürken mesajlaşanlara 50 dolar para cezası kesmey. Öngörüyor.

CNN Türk’ten Reha Erus’un haberine göre, konu ile ilgili New Jersey eyaleti yürütme kuruluna yasa tasarısı sunan Demokrat Parti Meclis Üyesi Pamela Lampitt, William Paterson Üniversitesi'nin bir araştırmasının rakamlarını vererek 2010 yılından bu yana yollarda yürürken dikkatsizlikten 4 bine yakın yayanın hayatını yitirdiğini 70 bin yayanın da yaralandığını hatırlatarak kazaların önemli bir bölümünün cep telefonu yüzünden yaşandığını söyledi.

Lampitt’in yasa önerisini gündeme koyan yürütme kurulu, cep telefonu ile sokakta yürürken mesajlaşanlara ilk aşamada 50 dolar para cezası kesileceğini ikincisinde ise doğrudan mahkeme çıkartabileceğini öngören bir kararı eyalet meclisinde oylamaya sunacağını açıkladı.