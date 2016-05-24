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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de siyahi gencin öldürüldüğü davada polise beraat

ABD'nin Baltimore şehrinde siyahi genç Freddie Gray'in gözaltındayken ölümüne ilişkin davada polis memurlarından biri suçsuz bulundu.

24 Mayıs 2016 16:32


Freddie Gray'in ölümüyle ilgili yargılanan toplam 6 polisten biri hakkında karar verildi. Baltimore'da görülen mahkemede hakim, 30 yaşındaki beyaz polis Edward Nero'nun suçsuz olduğuna kanaat getirdi. Nero, ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanıyordu.

Hakkında karar verilen ilk polis

Freddie Gray'in ölümü nedeniyle 3'ü Afro-Amerikalı olmak üzere 6 polis adalete hesap veriyor. İlk polis aralık ayında mahkemeye çıkarılmış ancak jürinin bir karara varamaması üzerine dava düşmüştü. Edward Nero, böylece mahkemede hakkında karar verilen ilk polis oldu.

Freddie Gray nasıl öldü?

25 yaşındaki Freddie Gray, 12 Nisan 2015 tarihinde gözaltına alındıktan bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyordu. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Polis şiddeti suçlaması

Freddie Gray'in ölümü protesto gösterilerine neden olmuş, işyerleri ve araçlar ateşe verilmişti.Yer yer yağmalamalar meydana gelmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'de siyahi gençlerin polis şiddetinden ötürü hayatını kaybettiği iddiaları Afro-Amerikalıların tepkisine yol açıyor. 2014 yılında siyahi Michael Brown Ferguson'da beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmüş, olay şiddet gösterilerine yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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