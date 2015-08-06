ABD'de sinemaya saldırı



Olay Tennesse eyaletinde, Nashville kentinin Antioch semtinde meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre, 29 yaşındaki Vincente David M. isimli saldırgan, "Mad Max: Fury Road" isimli aksiyon filminin gösteriminin yapıldığı sinema salonuna geldi. Salonda 20 dolayında seyirci bulunuyordu.

Salona biber gazı sıkmaya başlayan saldırgan gaz maskesi taşıyordu. Saldırgan baltasıyla 58 yaşındaki bir kişiyi omzu ve kolundan yaraladı. Yüzlerine biber gazı sıkılan 17 ve 53 yaşındaki iki kadın da hastanelik oldu.

'Katliam son anda önlendi'

"Softair" olarak adlandırılan bir spor silahı taşıyan saldırgana salona gelen polis müdahale etti. Bir polise "softair" silahıyla ateş açan saldırgan, salonun arka kapısından kaçmaya teşebbüs etti. Burada bekleyen iki polis saldırganı vurarak öldürdü. Saldırganın silahının öldürücü nitelik taşımayan "softair" sınıfında olduğu sonradan anlaşıldı.

Saldırganın sırt çantasında patlayıcı ihtimaline karşı uzmanlar olay yerine sevk edildi. Çantaya bombalı süsü verildiği anlaşıldı. Polis, bir kaza nedeniyle salon yakınında bulunan ekibin yardım çağrısından iki dakika sonra müdahale ettiğini ve muhtemel bir katliamın önüne geçildiğini açıkladı.

'Batman katili' örnek mi oldu?

ABD'nin Louisiana eyaletinde "Trainwreck" filminin gösterildiği geçen ay bir sinema salonunu basan bir saldırgan, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırıda bazıları ağır olmak üzere 9 kişi de yaralanmıştı.

ABD kamuoyunda "Batman katili" olarak anılan 27 yaşındaki James Holmes, Colorado eyaletindeki Denver kentinde Batman serisinin "Kara Şövalye Yükseliyor" (The Dark Knight Rises) adlı filminin prömiyerini yapan bir sinemayı 20 Temmuz 2012 tarihinde basmıştı.

Gaz maskesi takan ve çelik yelek giyen saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 70 kişiyi de yaralamıştı. Geçen hafta James Holmes yargılama sonucunda 12 kere cinayetten suçlu bulunmuştu.