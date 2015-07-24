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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de sinema salonuna kanlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletinde film gösterilen bir sinema salonunu basan saldırgan, 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

24 Temmuz 2015 12:22


Saldırı dün yerel saatle 19:20 sıralarında, Louisiana eyaletinin Lafayette kentinde bulunan "The Grand" sinema salonunda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen, eşgali "50'li yaşlarda, beyaz bir erkek" olarak bildirilen saldırgan "Trainwreck" filminin gösterildiği salonda çevreye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Salonda komedi filmi gösteriliyordu

Yerel "The Advertiser" gazetesine konuşan bir görgü tanığı, "En ufak bir ses çıkarmaksızın ateş edip durdu. İnsanların çığlık attığını da duymadım" dedi. Salonda gösterilen filmin oyuncularından komedyen Amy Schumer Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Yüreğim yandı. Salonda hayatını kaybedenler için dua ediyorum" ifadelerine yer verdi. Louisiana eyalet valisi Bobby Jindal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

'Batman katili'ni mi örnek aldı?

ABD kamuoyunda "Batman katili" olarak anılan 27 yaşındaki James Holmes, Colorado eyaletindeki Denver kentinde Batman serisinin "Kara Şövalye Yükseliyor" (The Dark Knight Rises) adlı filminin prömiyerini yapan bir sinemayı 20 Temmuz 2012 tarihinde basmıştı.

Gaz maskesi takan ve çelik yelek giyen saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 70 kişiyi de yaralamıştı. James Holmes, yargılama sonucunda geçen hafta 12 kere cinayetten suçlu bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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