ABD'de Sinagog saldırısı; ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 6'ya çıktı (5)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Ekim (DHA)



Pitsburgh Kamu Güvenliği Direktörü Wendell Hissrich, Pennsylvania eyaletine bağlı Pitsburgh kentinde bir sinagogda meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandğını açıkladı. Hissrich,yaralılardan 4\'ünün polis güvenlik görevlileri olduğunu ve kaldırldıkları hastanelerde tedavi altına alındıklarını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren 46 yaşındaki Robert Bowers\'ın Musevilik karşıtı söylemlerle girdiği Hayat Ağacı Sinagog\'unda, Şabat ayinini yerine getiren kişilerin üzerine AR 15 tipi otomatik saldırı tüfeği ve tabancalarla ateş açtığı, polislerle de çatışmaya girdiği belirtildi. Bowers\'ın silah taşıma ruhsatı olduğu, 1996 yılından bu yana da en az 6 silah aldığını gösteren kayıtlar bulunduğu da FBI tarafından açıklandı.