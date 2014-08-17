T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de silahsız bir siyahi vuruldu, olağanüstü hal ilan edildi, vali eylemcilere 'çapulcu' dedi

ABD, bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi ile başlayan olaylar devam ediyor

17 Ağustos 2014 10:56

ABD’de Missouri eyaletine bağlı Ferguson kentinde Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi gencin silahsız olduğu halde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve önü alınamayan eylemler nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Son olarak kasabaya, siyahi bir polis müdürü atandı ancak tansiyon yine de düşmedi. Missouri Valisi Jay Nixon, eyalet çapında yerel saate göre gece 00.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı getirdi.

Vali Nixon, “Bir avuç çapulcunun, halkın güvenliğini tehlikeye atmasına izin vermeyeceklerini” söyledi.

ABD'de sokağa çıkma yasağı

Adaletin tecelli etmesi için sükûnetin sağlanması gerektiğini söyleyen Nixon, “Bu, Ferguson halkının sesini bastırmak için yapılmıyor. Eylemleriyle insanların sesini boğanlara karşı yapılıyor” diye konuştu.

Vali, basın açıklamasını yaparken, çevredekiler kendisini protesto etti. Bazı kişiler, Nixon’a “Brown’ı vuran polis memurunun yargılanması gerekiyor” diye seslendi.

Olayların başlamasının ardından kasabaya atanan yeni siyahi polis müdürü Ronald Johnson da, sokağa çıkma niyetinde olanları uyardı. Johnson, “Daha önceki gösterilerde barışçıl bir eylemci mi yoksa bir ayaklanmacı mı olduğunuz umurumda değil. Sokağa çıkma yasağını uygulayacağız. Bunu gaz bombalarıyla yapmayacağız. Sizinle iletişim kurarak eve gitme vaktinin geldiğini söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protestolar sırasında bazı yağma olayları da yaşanmıştı.

Vurulduğunda Michael Brown’un ellerinin havada olduğunu iddia eden göstericiler, polisi aynı şekilde protesto ediyor.

Polisin dün 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'u öldüren memurun adını ve Brown'un ölmeden önce bir dükkanı soyduğunu iddia eden belgeleri yayınlaması üzerine Ferguson'da gerilim yeniden tırmanmıştı

 

ETİKETLER

abdfergusoneylemMichael BrownJay Nixonçapulcueylemohalvalipolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24