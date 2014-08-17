ABD'de silahsız bir siyahi vuruldu, olağanüstü hal ilan edildi, vali eylemcilere 'çapulcu' dedi

ABD’de Missouri eyaletine bağlı Ferguson kentinde Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi gencin silahsız olduğu halde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve önü alınamayan eylemler nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Son olarak kasabaya, siyahi bir polis müdürü atandı ancak tansiyon yine de düşmedi. Missouri Valisi Jay Nixon, eyalet çapında yerel saate göre gece 00.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı getirdi.

Vali Nixon, “Bir avuç çapulcunun, halkın güvenliğini tehlikeye atmasına izin vermeyeceklerini” söyledi.

Adaletin tecelli etmesi için sükûnetin sağlanması gerektiğini söyleyen Nixon, “Bu, Ferguson halkının sesini bastırmak için yapılmıyor. Eylemleriyle insanların sesini boğanlara karşı yapılıyor” diye konuştu.

Vali, basın açıklamasını yaparken, çevredekiler kendisini protesto etti. Bazı kişiler, Nixon’a “Brown’ı vuran polis memurunun yargılanması gerekiyor” diye seslendi.

Olayların başlamasının ardından kasabaya atanan yeni siyahi polis müdürü Ronald Johnson da, sokağa çıkma niyetinde olanları uyardı. Johnson, “Daha önceki gösterilerde barışçıl bir eylemci mi yoksa bir ayaklanmacı mı olduğunuz umurumda değil. Sokağa çıkma yasağını uygulayacağız. Bunu gaz bombalarıyla yapmayacağız. Sizinle iletişim kurarak eve gitme vaktinin geldiğini söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protestolar sırasında bazı yağma olayları da yaşanmıştı.

Vurulduğunda Michael Brown’un ellerinin havada olduğunu iddia eden göstericiler, polisi aynı şekilde protesto ediyor.

Polisin dün 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'u öldüren memurun adını ve Brown'un ölmeden önce bir dükkanı soyduğunu iddia eden belgeleri yayınlaması üzerine Ferguson'da gerilim yeniden tırmanmıştı