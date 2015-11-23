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Dünya

ABD'de silahlı saldırı; çok sayıda yaralı var

Saldırı, 500 kişilik bir grubun müzik videosu çekmekte olduğu sırada gerçekleşti

23 Kasım 2015 09:24

ABD'nin New Orleans kentinde, bir parkta kalabalık üzerine kişilerce ateş açıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, bir parkta bulunan kalabalık üzerine bazı kişilerce ateş açıldı. İlk belirlemelere göre, en az 16 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  

Polis yetkilileri, New Orleans'in Ninth Ward semtindeki Bunny Friend parkta yaklaşık 500 kişilik bir grubun müzik videosu çekmekte olduğu sırada gerçekleşen saldırının nedeninin ve kimlerin gerçekleştirdiğinin şimdilik bilinmediğini açıkladı.

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