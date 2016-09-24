ABD'de silahlı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Polisin saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polisinin verdiği bilgilere göre, saldırı Seattle kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan Burlington’daki Cascade Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi.

Alışveriş merkezine gelerek ateş açan kişi yada kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası alışveriş merkezi çevresinde yoğun güvenlik ve ilk yardım önlemleri alındı. Polis çevrede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları ve tanımadıkları kişilere kapılarını açmama çağrısı yaptı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken yaralananların da olduğu bilgisi polis tarafından paylaşıldı ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilemedi.