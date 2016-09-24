T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de silahlı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti

Alışveriş merkezine gelerek ateş açan kişi yada kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı

24 Eylül 2016 11:56

ABD'nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Polisin saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polisinin verdiği bilgilere göre, saldırı Seattle kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan Burlington’daki Cascade Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi.

Alışveriş merkezine gelerek ateş açan kişi yada kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası alışveriş merkezi çevresinde yoğun güvenlik ve ilk yardım önlemleri alındı. Polis çevrede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları ve tanımadıkları kişilere kapılarını açmama çağrısı yaptı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken yaralananların da olduğu bilgisi polis tarafından paylaşıldı ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilemedi.

ETİKETLER

ABDsilahlı saldırıAVM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24