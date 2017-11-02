ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 2 Kasım (DHA) - ABD\'nin Colorado eyaletine bağlı Denver yakınlarında, en büyük alışveriş mağazası zincirlerinden biri olan Walmart\'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 erkek öldü, 1 kadın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ilk yardım araçları sevk edildi. Thornton kasabasındaki mağazada büyük bir paniğe yol açan silahlı saldırı sırasında, içeride bulunanlar, reyonlar arasında kendilerine korunacak yer ararken, birçok kişi de otoparka sığındı.

Polis, çevredekilerden mağazadan uzak durmalarını istedi.

