ABD'de silahl saldırı: 6 ölü (2)

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Nafiz Albayrak / New York, 13 Eylül (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlşı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Kern County Şerif Yardımcısı\'nın verdiği bilgilere göre, şimdilik adı açıklanmayan saldırgan önce işyerinde sonra da bir evde kurbanlarını hedef aldı. Los Angeles’ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda, silahlı saldırgan kendi eşini de vurarak öldürdü.

Polis yetkilileri, eşi ile birlikte bir kamyonet şirketine giden silahlı saldırganın burada tartıştığı bir kişiyi vurduktan sonra eşine ateş açtığını açıkladı. Daha sonra bir eve giren saldırgan burada bulunan iki kişiyi de vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçmak için, içinde anne ve kızı bulunan bir otomobili gaspeden saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Anne ve kızı kaçarak güvenli bir bölgeye saklanmayı başardı.

Bölge şerif yardımcısının kendisini izlemeye başlamasının ardından bir otoparka giren saldırgan, polisin kendisine yönelttiği silahla teslim ol çağrısına uymadı. Elindeki silahı göğsüne dayayan saldırgan intihar etti.

ABD medyasına da yansıyan haberlerde öteki kurbanların saldırganla aile bağları olup olmadığı belirtilmedi.