T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de silahl saldırı: 6 ölü

Nafiz Albayrak / New York, 13 Eylül (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlşı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

13 Eylül 2018 11:06

Nafiz Albayrak / New York, 13 Eylül (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlşı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.
Kern County Şerif Yardımcısı\'nın verdiği bilgilere göre, şimdilik adı açıklanmayan saldırgan önce işyerinde sonra da bir evde kurbanlarını hedef aldı.
Los Angeles’ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda, silahlı saldırgan kendi eşini de vurarak öldürdü. ABD medyasına yansıyan haberlerde diğer kurbanların saldırganla aile bağları olup olmadığı belirtilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkEylül DHAABDnin CaliforniaBakersfieldKern CountyYardımcısıLos AngelesınABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24