T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de silah çılgınlığı

ABD'de her üç kişiden biri silah sahibi. Ülkede sadece 2013 yılında 33 binden fazla kişi silahla vuruldu.

30 Haziran 2015 16:08


"Injury Prevention" dergisinde yer alan araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 29'u en az bir ateşli silaha sahip. Silah sahibi kişiler arasında en büyük grubu 55 yaşın üzerindeki erkekler oluşturuyor.

Columbia Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, sadece 2013 yılında 33 bin 636 kişi silahla vuruldu, 84 bin 258 kişi de yaralandı. ABD'deki özel hanelerde yaklaşık 300 milyon ateşli silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmada 18 yaşın üstündeki 4 bin Amerikan vatandaşı ile görüşen bilim insanları, silah sahiplerinin yarıdan fazlasının aile ve arkadaş çevresinin de silah taşıdığı ve günlük hayatlarında da kullandığı sonucuna varmış.

Araştırmada, silah sahiplerinin sıklıkla bir silahla vurularak öldüğünün daha önce belgelendiğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca silah sahipleri eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor. Delaware eyaletinde yetişkinlerin sadece yüzde 5'i, Alaska eyaletinde ise yüzde 62'lik oran silah sahibi.

Silahla yapılan katliamlarla sık sık gündeme gelen ABD'de yeni silah düzenlemesi yapılması talep ediliyor. Ancak ülkede silah lobisi oldukça güçlü. ABD Başkanı Barack Obama'nın da bu yöndeki girişimleri Cumhuriyetçilerin direnci nedeniyle başarıya ulaşamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDPrevention34;AmerikalılarınAmerikanAlaskaBaşkanı Barack ObamaCumhuriyetçilerinDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24