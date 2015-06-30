ABD'de silah çılgınlığı



"Injury Prevention" dergisinde yer alan araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 29'u en az bir ateşli silaha sahip. Silah sahibi kişiler arasında en büyük grubu 55 yaşın üzerindeki erkekler oluşturuyor.

Columbia Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, sadece 2013 yılında 33 bin 636 kişi silahla vuruldu, 84 bin 258 kişi de yaralandı. ABD'deki özel hanelerde yaklaşık 300 milyon ateşli silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmada 18 yaşın üstündeki 4 bin Amerikan vatandaşı ile görüşen bilim insanları, silah sahiplerinin yarıdan fazlasının aile ve arkadaş çevresinin de silah taşıdığı ve günlük hayatlarında da kullandığı sonucuna varmış.

Araştırmada, silah sahiplerinin sıklıkla bir silahla vurularak öldüğünün daha önce belgelendiğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca silah sahipleri eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor. Delaware eyaletinde yetişkinlerin sadece yüzde 5'i, Alaska eyaletinde ise yüzde 62'lik oran silah sahibi.

Silahla yapılan katliamlarla sık sık gündeme gelen ABD'de yeni silah düzenlemesi yapılması talep ediliyor. Ancak ülkede silah lobisi oldukça güçlü. ABD Başkanı Barack Obama'nın da bu yöndeki girişimleri Cumhuriyetçilerin direnci nedeniyle başarıya ulaşamamıştı.