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Dünya

ABD’de sıkılan bir restoran çalışanı bir kişiyi vurdu, içeridekileri rehin aldı

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) – ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde, canı sıkılan bir restoran çalışanının bir kişiyi vurup, restoran ziyaretçilerini rehin aldığı duyuruldu

25 Ağustos 2017 00:50

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) – ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde, canı sıkılan bir restoran çalışanının bir kişiyi vurup, restoran ziyaretçilerini rehin aldığı duyuruldu.
Carolina Belediye Başkanı John Tecklenburg yaptığı açıklamada, olayın bir terör saldırısı ya da ırkçı bir saldırı olmadığını duyurdu.
Tanıkların ifadelerine göre, bir adam restoranın mutfağından çıkarak, artık şehride yeni bir patron olduğunu söyleyerek dışarı çıkmalarını istedi.
Charleston Polisinin ise olay yerine özel kuvvet ve bomba imha uzmanları göndererek bölgeyi boşalttığı duyuruldu.

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