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Dünya

ABD’de Senato vergi reform yasasını onayladı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – ABD’de Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasa tasarısı Cumartesi sabah erken saatlerde 49 hayır oyuna karşılık 51 oyla ABD Senatosu tarafından onaylandı

02 Aralık 2017 14:29

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – ABD’de Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasa tasarısı Cumartesi sabah erken saatlerde 49 hayır oyuna karşılık 51 oyla ABD Senatosu tarafından onaylandı.
1980’den bu yana yapılacak en büyük vergi indirimi olan yasa bir Senato komitesi bütçe açığını bir trilyon dolar artıracağını söylemesine rağmen geçerek ABD Başkanı Donald Trump için önemli bir zafer oldu. Trump yasanın yılsonu itibariyle yürürlüğe girmesini istiyor.
Bir Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte “hayır” oyu verdiği “Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası” ABD vergi sistemine köklü değişiklikler getiriyor. Şimdi yasa Senato ve Temsilciler Meclisi müzakere sürecine girmiş oldu.
Şimdi yasa Temsilciler Meclisi’nde ve oradan da onay aldığında ABD Başkanı Trump’ın imzası için Beyaz Saray’a gidecek. 
Demokrat Senatör Ron Wyden “Amerikalılar bu oylamayı unutmayacak” diyerek Twitter paylaşımıyla ülkedeki üst düzey gelir grubuna yarayacak ve orta sınıf ve işçi sınıfının yüklerini ağırlaştıracak yasayı eleştirdi.

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