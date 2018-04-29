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BBC Türkçe

ABD'de savcılar Donald Trump'a "anayasayı ihlal" davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump'a, şirketleri aracılığıyla yabancı hükümetlerden para aldığı suçlamasıyla dava açıldı. Savcı Raicine "Tarihimizde bu kadar karmaşık iş ilişkileri olan ve kendini şirketlerinden soyutlamayı böylesine reddeden hiçbir başkan olmamışt

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'a, şirketleri aracılığıyla yabancı hükümetlerden para aldığı suçlamasıyla dava açıldı.

Maryland ve Washington DC'deki savcıların açtığı dava, hükümet yetkililerinin yabancı hükümetlerden hiçbir hediye veya ödeme almamasını emreden bir yasaya dayanıyor.

Türünün ilk örneği olan davada Trump "anayasayı alenen ihlal etmekle" suçlanıyor.

Beyaz Saray ise suçlamaları reddediyor.

Davayı açan Washington DC Savcısı Karl Racine, "Tarihimizde bu kadar karmaşık iş ilişkileri olan ve kendini şirketlerinden soyutlamayı böylesine reddeden hiçbir başkan olmamıştı" diye konuştu.

Donald Trump'ın şirketleriyle ilişkisine yönelik eleştirilere devletin bir kısmı da böylece dahil oldu.

Bu dava Donald Trump'ı şirketlerinden uzaklaşmak zorunda bırakmak için ilk girişim olmasa da iki savcının hamlesi bunu yeni kaynaklar ve daha fazla meşruiyet ile başka bir seviyeye taşıdı.

Davanın yasal temellerinin ne kadar güçlü olduğu, mahkemelerin vereceği kararlarla belli olacak.

Bugüne kadar Donald Trump gibi bir işadamı daha önce başkan olmadığı için buna benzer hiçbir dava açılmamıştı.

Donald Trump kendisini şirketlerinin işleyişinden soyutlayacağına yönelik söz verse de oğlu Eric, babasına şirketlerin durumu hakkında sık sık bilgi verdiğini kabul etmişti.

En iyi ihtimalle bile bu dava Donald Trump için yeni bir yasal sorun olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise bu davanın arkasında partizan politikaların olduğunu öne sürdü.

Donald Trump hakkında kampanyası sürecinde Rusya ile ilişkileri bulunduğu iddiasıyla açılan Kongre soruşturmalarının yanı sıra bir de özel soruşturma bulunuyor.

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