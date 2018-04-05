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Dünya

ABD'de savaş uçağı düştü

Nafiz Albayrak / New York, 5 Nisan (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, eğitim uçuşu yapan F-16 tıpı bir savaş uçağının, Nevada yakınlarında düştüğünü, pilotun durumunun şimdilik belli olmadığını açıkladı

05 Nisan 2018 10:58

Nafiz Albayrak / New York, 5 Nisan (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, eğitim uçuşu yapan F-16 tıpı bir savaş uçağının, Nevada yakınlarında düştüğünü, pilotun durumunun şimdilik belli olmadığını açıkladı.
Amerikan medyasında yer alan haberler göre, Hava Kuvvetleri\'ne bağlı F-16 tıpı jet Çarşamba günü Las Vegas\'ın yakınındaki  Nellis Hava Kuvvetleri Üssünde düştü.Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gönderildiği belirtilirken, pilot yada pilotların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
California eyaletinin Meksika sınırındaki tatbikatları sırasında Salı günü 4 deniz piyadesini taşıyan CH-53E helikopteri düşmüş, helikopterdeki mürettebattan kurtulan olmamıştı.
Yine Salı günü, ABD Deniz Kuvvetleri\'ne ait AV-88 Harrier tipi bir savaş uçağı Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti\'de eğitim uçuşu sırasında düşmüş, fırlatma koltuğu ile uçaktan atlayan pilotun durumunu iyi olduğu belirtilmişti.

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