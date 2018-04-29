T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'de Rusya soruşturmasının başına eski FBI başkanı getirildi

Eski FBI Başkanı Robert Mueller ABD'de, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmaya atandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına getirildi.

Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, sdenetlemek için soruşturmaya alan dışından birinin getirilmesinin 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.

Trump FBI'dan 'Flynn soruşturmasının kapatılmasını istedi' iddiası Comey'nin tutanakları Trump'ı başkanlıktan edebilir mi?

Devlet Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi görevden alması ardından soruşturmaya bir özel savcının atanması yönündeki çağrılar artmıştı.

Atama kararı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacılar tarafından olumlu karşılandı.

FBI soruşturması, Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.

BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, "Rusya hikayesi şimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor" yorumunu yaptı.

Zurcher, Mueller'ın Washington'da iyi bir itibarı bulunduğunun altını çizdi.

BBC muhabiri, eski FBI şefinin teknik olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı bulunacak ve Trump'a bilgi vermek durumunda olmakla birlikte, Trump tarafından sindirilmesinin zor olacağını belirtti.

James Comey, geçtiğimiz hafta Trump tarafından görevden alınmıştı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

Beyaz Saray ise bu iddiayı kabul etmemişti.

Michael Flynn ise, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Şubat ayında istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eski FBI Başkanı Robert Mueller ABD RusyaFBI Başkanı Robert Mueller RusyaBakanı Başkan Yardımcısı Rod RosensteinFBITrumpBaşkanı Donald Trump FBI Başkanı James ComeyCumhuriyetçiDemokratRusyaWashingtonAnthony Zurcher

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24