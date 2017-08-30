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Dünya

ABD'de rahibe kılığındaki kadınlardan banka soygunu

FBI tarafından her yerde aranıyorlar...

30 Ağustos 2017 17:55

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyor.

Tannersville kasabasındaki soygun girişimi sırasında kadınlardan biri, kasadaki paranın verilmesini isterken silah çekti.

Her iki kadın da siyah rahibe kıyafetleri giyiyordu ve biri güneş gözlüğü de takıyordu.

Kadınlardan biri soygun girişimi sırasında silah çekti

Soygun girişiminde bulunan kadınların, bankadaki bir gişe görevlisinin soygun alarmını çalıştırması üzerine, herhangi bir şey alamadan kaçtıkları belirtildi.

 

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